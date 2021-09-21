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США

В США печера з наскельними малюнками продана більш ніж за два мільйони доларів

Гліб Парфененко
Печера з наскельними малюнками продана більш ніж за два мільйони доларів

У США на аукціоні була продана «Картинна печера» з наскельними малюнками віком понад тисячу років, повідомляє The Guardian.

Учасник торгів, який побажав залишитися невідомим, купив її і прилеглу земельну ділянку за 2,2 мільйона доларів.

З 1953 року печера та її околиці належали родині з міста Сент-Луїс, яка використовувала це місце для полювання. У той час як для корінних народів Америки це місце є священним. Їхні предки ховали тут померлих і проводили ритуали. На стінах печери збереглося більше 290 малюнків.

Представники племені Осейдж дізналися про продаж в минулому році; одночасно вони намагалися купити об’єкт безпосередньо. Однак зробити це їм не вдалося – запропонованих грошей не вистачило.

Проти аукціону виступила також антрополог Керол Діас-Гранадос, яка разом зі своїм чоловіком Джеймсом Дунканом присвятила 20 років вивченню «Картинній печери» і написала про неї книгу.

«Продаж священного місця для американських індіанців посилає неправильний сигнал. Це ніби покласти Сікстинську капелу під молот», – сказав дослідник.

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