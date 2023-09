Нью-Йорк залило: люди діляться страшними кадрами із затоплених вулиць міста та аеропорту

Нью-Йорк затопило внаслідок злив. Вода дісталася аеропорту LaGuardia в Квінсі. Туристи публікують у соцмережах кадри затоплених терміналів, повідомляє New York Post.

Зазначається, що через потоп 50 рейсів було скасовано, ще 44 затримуються.

Passengers attempting to leave New York via budget airlines from LaGuardia Airport encountered significant challenges on Friday morning due to severe flooding.

Terminal A, which handles Spirit and Frontier airline flights, had to be closed as ankle-deep water inundated the… pic.twitter.com/ByhPBTIVjj

— OutKick (@Outkick) September 29, 2023