Нью-Йорк може залучити Національну гвардію для заміни звільнених нещеплених лікарів

Десятки тисяч медичних працівників, які не були щеплені, можуть бути звільнені.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Кеті Гокул розглядає можливість залучення Національної гвардії та медиків з інших штатів, щоб заповнити дефіцит кадрів у лікарнях, де десятки тисяч працівників навряд чи встигнуть пройти обов’язкову вакцинацію проти COVID-19 до понеділка.

План, викладений у заяві Гокул, дозволить їй оголосити надзвичайний стан, щоб збільшити приплив медичних працівників, включаючи ліцензованих спеціалістів з інших штатів та країн, а також медсестер на пенсії.

Гокул також сказала, що держава вивчає можливість залучення офіцерів Національної гвардії з медичною підготовкою до персоналу лікарень та інших медичних установ. За даними кабінету губернатора, близько 16 % з 450 000 співробітників лікарень у штаті, або близько 70 000 працівників, не були повністю вакциновані.

План реалізується на тлі більш широкого конфлікту між керівниками штатів та федеральних урядів, які виступають за обов’язкову вакцинацію, та працівниками, які виступають проти вакцинації, у тому числі на релігійній основі.

“Ми продовжуємо боротьбу з COVID-19, щоб захистити своїх близьких”,- сказала Гокул, оголошуючи план. “Я висловлюю вдячність усім медичним працівникам, які були щеплені, і закликаю всіх невакцинованих медичних працівників, які залишилися, зробити це зараз, щоб вони могли надавати медичну допомогу”.

В офісі Гокул повідомили, що лікарі, звільнені за відмову у вакцинації, не зможуть отримати страхування на випадок безробіття, якщо вони не нададуть затвердженого лікарем запиту про виняток із медичних причин.

Незрозуміло, як розглянуті судові справи щодо релігійного виключення вплинуть на план штату звільнити нещеплених медичних працівників.