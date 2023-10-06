“Ніколи не пізно”: 104-річна американка стрибнула з парашутом (Відео)

104-річна американка Дороті Хоффнер стрибнула із парашутом. У соцмережах завірусилося відео її сміливого вчинку, розповідає DIP з посиланням на один з американських телеканалів.

Як уточнює ABC 7 Chicago, днями пенсіонерка стрибнула з парашутом у тандемі з інструктором у Оттаві (штат Іллінойс). За даними ЗМІ, стрибок тривав близько семи хвилин і був здійснений з висоти приблизно 4100 метрів.

Американська пенсіонерка вперше стрибнула із парашутом, коли їй було 100 років.

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Користувачі соцмережі зазначають у коментарях, що її хоробрості та рішучості можуть позаздрити і молодші люди.

Дороті Хоффнер сподівається стати найстаршою людиною у світі, яка здійснила стрибок з парашутом. Уточнюється, що для цього буде подано заявку до Книги рекордів Гіннесса. За даними ЗМІ, зараз найстарша парашутистка у світі – шведка Рут Ларсон. 2022 року вона стрибнула “у небо” у віці 103 року.