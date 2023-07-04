Названо нову причину вибуху батискафу Титан

На уламках батискафу Титан можуть бути виявлені тріщини, які свідчать про причину вибуху. Про це повідомляє видання Independent, посилаючись на оцінку доктора Джаспера Грем-Джонса із Плімутського університету, який назвав нову причину вибуху. За його словами, це була електрична аварія, яка могла статися після того, як частини судна почали текти.

«Дослідники, які вивчають знайдені уламки приреченого підводного човна «Титан», швидше за все, шукатимуть тріщини, які можуть вказувати на те, що викликало його вибух. Це могла бути електрична катастрофа. Це могла бути корозія, могла бути пожежа. Будь-який витік води, що потрапляє в електропроводку, також може призвести до поломки», – заявив він.

За його словами, також могли почати протікати «деякі труби та деталі, що ведуть назовні», а також він додав, що шум, який уловила військова техніка США, вказує на раптовіший вибух. «Тріщина може бути крихкою або пластичною і пов’язана зі втомою та розшаровуванням. Скануючи під електронним мікроскопом, ви можете побачити втому та підтвердити швидкість та напрямок тріщин», — додав експерт.