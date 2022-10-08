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Названо найкращі готелі світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найкращі готелі світу

Найкращим готелем світу за підсумками міжнародної премії The Readers Choice Awards 2022 названий Cheval Blanc St-Tropez, розташований на Лазурному узбережжі Франції. Повний перелік результатів голосування опубліковано на сайті журналу для мандрівників Condé Nast Traveler.

Зазначається, що французький готель, який отримав найвищу оцінку, був побудований в 1936 на середземноморському узбережжі в Сен-Тропі. La Résidence de la Pinède, як його тоді називали, був елегантним, простим будинком біля моря. У 2019 році його придбала французька компанія LVMH, відома виробництвом предметів розкоші, та перейменувала на Cheval Blanc St-Tropez. Тепер особняк вражає відвідувачів елегантним інтер’єром, створеним знаменитим дизайнером Жан-Мішелем Вільмоттом.

Другий рядок у рейтингу посів Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, розташований у будівлі колишнього монастиря XVII століття у Картахені, Колумбія. “У готелі дуже витончено поєднуються елементи минулого (відкриті дерев’яні стелі, красиві арочні проходи) з сучасністю”, – написали автори матеріалу. Номери оформлені у сучасному чи колоніальному стилі. З вікон відкривається краєвид на Карибське море та Старе місто.

Третій рядок посів американський The Driskill — техаський п’ятизірковий готель підкорив мандрівників «автентичною та затишною» атмосферою з потертими шкіряними диванами, стільцями з волової шкіри та розвішаними на стінах пістолетами часів Громадянської війни.

До кращих також увійшли готелі Туреччини, Катару, ОАЕ, Іспанії, Великобританії, Індії та Перу. Список об’єктів розміщення включає різноманітні готелі – від сучасних міських апартаментів до «безсоромно царських» приватних резиденцій.

Уточнюється, що рейтинг складався на основі мільйонів відгуків та думок туристів на сайті Condé Nast Traveler.

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