Найбільший у світі діючий вулкан Мауна-Лоа на Гаваях почав вивергатися, викидаючи попіл і каміння, повідомила сьогодні місцева влада, передає агентство BTA

Геофізичний інститут США повідомив, що виверження розпочалося вчора увечері. Потоки лави було стримано вранці в районі вершини вулкану, і загрози для прилеглих населених пунктів не було.

Вчені були напоготові через нещодавнє різке збільшення числа землетрусів, зареєстрованих у районі вулкана, який востаннє вивергався 1984 року.

Мауна-Лоа височіє на висоті 4169 метрів. У 2018 році виверження набагато меншого сусіднього вулкана Кілауеа зруйнувало 700 будинків.