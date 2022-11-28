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НаукаСША

Найбільший у світі діючий вулкан Мауна-Лоа на Гаваях почав вивергатися

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Найбільший у світі діючий вулкан Мауна-Лоа на Гаваях почав вивергатися

Найбільший у світі діючий вулкан Мауна-Лоа на Гаваях почав вивергатися, викидаючи попіл і каміння, повідомила сьогодні місцева влада, передає агентство BTA

Геофізичний інститут США повідомив, що виверження розпочалося вчора увечері. Потоки лави було стримано вранці в районі вершини вулкану, і загрози для прилеглих населених пунктів не було.

Вчені були напоготові через нещодавнє різке збільшення числа землетрусів, зареєстрованих у районі вулкана, який востаннє вивергався 1984 року.

Мауна-Лоа височіє на висоті 4169 метрів. У 2018 році виверження набагато меншого сусіднього вулкана Кілауеа зруйнувало 700 будинків.

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