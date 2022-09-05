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Навала крихітних ракоподібних на пляжах США: нападають на кожного, хто заходить у воду

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Таємничі хижаки навели жах на туристів цілого курорту США: вони нападають з усіх боків

Навала не дуже небезпечних, але дуже дискомфортних для туристів хижаків навела жах на цілий курорт Сан-Дієго в Америці. Хоча йдеться про досить маленькі тварюки, вони доставили туристам величезні проблеми, нападаючи з усіх боків на кожного, хто заходив у воду.

Багато туристів, що викупалися в морі, поскаржилися на «численні болючі укуси». Експерти довго намагалися з’ясувати, які тварини нападають на людей. Виявилося, що це крихітні ракоподібні роди Excirolana chiltoni.

Хоча один укус такої тварюки не болючіший за укус мурашки, вони нападають роєм, як риби піраньї. У результаті, як поскаржилася Тара Соваж, одна з перших жертв цих тварин, її нога була практично вкрита кров’ю. “Укуси загоїлися швидко, але я точно більше не піду на пляж найближчим часом”, – заявляє туристка.

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