Наступного року очікується технологічний прорив у міжнародному туризмі

Віртуальна реальність стане одним із засобів планування відпустки, причому цей технологічний прорив відбудеться вже найближчого року. Таку думку представив агрегатор Booking.com. За його оцінками, 43% туристів хочуть використати віртуальну реальність для планування відпустки. Втім, у віртуальність туристи все ж таки повністю не підуть і традиційним подорожам це не завадить.

«Подорожі всерйоз увійдуть до тривимірного віртуального простору метавсесвіту, що постійно розвивається, в 2023 році», – запевняють експерти агрегатора. Причому більше третини (35%) мандрівників бажають вирушити навіть у багатоденну подорож у віртуальній реальності.

Втім, незважаючи на те, що «метасвіт буде більше, ніж просто пропозиція «спробувати, перш ніж купити» і «мандрівники більше не будуть обмежені фізикою», але зможуть отримувати «тактильний зворотний зв’язок» у віртуалі, звичайному туризму вона не завадить. Понад 60% заявили, що віртуальна реальність не приносить достатнього задоволення і після «технологічної» подорожі вони оберуть звичайний тур.

Як заявив Ар’ян Дейк, старший віце-президент і директор з маркетингу Booking.com, сказав: «Якщо останні кілька років і навчили нас чогось, то це тому, що подорожі не слід сприймати як належне. Подорожі стають способом пошуку безсоромних моментів щастя та втечі від дійсності, щоб протистояти важким реаліям наших стрічок новин».