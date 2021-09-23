Найдовша в світі печерна система зростає: в Мамонтовій печері виявлено нові підземні ходи

Незважаючи на те, що Мамонтова печера вивчається вже майже 200 років, Національний парк Мамонтової печери в штаті Кентуккі все ще зберігає деякі таємниці.

Нещодавно група дослідників виявила вісім раніше невідомих миль підземних ходів в Мамонтовій печері, найдовшою з відомих печерних систем у світі. Під керівництвом некомерційної організації Cave Research Foundation це відкриття збільшило загальну кількість досліджених ходів в печері до 420 миль.

“Коли справа доходить до відкриттів в Мамонтовій печері, кінця не видно!” – написала Служба національних парків (NPS) в Твіттері.

Щороку волонтери з Фонду дослідження печер відвідують парк, щоб нанести на карту знову відкриті проходи, знайти потенційні місця для досліджень і надати допомогу в управлінні парком, повідомляє NPS. Це складний процес, в ході якого добровольці з картографічної програми пробираються через темний і абстрактний підземний ландшафт, використовуючи компаси, вимірювальні стрічки і далекоміри, щоб виявити нові проходи.

Нові печери відкриваються постійно, і хоча відвідувачі не зможуть потрапити в нові проходи, в п’ятирівневій печерній системі все ще є безліч маршрутів, якими можна насолодитися, включаючи маршрут по Гранд-авеню, який недавно піддався серйозній модернізації, де були встановлені нові лавки, поручні і поліпшені стежки.

Мамонтова печера, об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО, розташована приблизно в 90 милях від Луїсвілла, штат Кентуккі, і Нешвілла, штат Теннессі. Вона відкрита для відвідувачів цілий рік в рамках організованих екскурсій. У зв’язку з пандемією для відвідування Мамонтової печери необхідно використовувати захисні маски.