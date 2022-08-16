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На пляжі у США туристка загинула вкрай безглуздим та жахливим чином

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На пляжі у США туристка загинула вкрай безглуздим та жахливим чином

Жінка померла від удару в груди пляжною парасолькою, яку знесло сильним поривом вітру. Інцидент стався на пляжі в Гарден-Сіті, штат Південна Кароліна, США.

Очевидці трагедії негайно прийшли на допомогу 63-річній Теммі Перальта та викликали бригаду швидкої допомоги, якій вдалося стабілізувати її стан, але, на жаль, через кілька годин жінка померла у лікарні.

На пляжі у США туристка загинула вкрай безглуздим та жахливим чином
Тамі Перальта, 63 роки, померла після того, як її вдарили в груди парасолькою на пляжі в Гарден-Сіті (Facebook)

Однак цей випадок непоодинокий. За даними Комісії із захисту прав споживачів США, близько 3 000 осіб на рік зазнають травм від парасольок на пляжах США.

Після останньої смерті жінки кілька сенаторів від штату Вірджинія попросили комісію переглянути умови, за яких у країні використовуються пляжні парасольки, зазначає 20minutos.

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