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На Гаваях, туристка яка впала зі скелі в море, зупинила кровотечу за допомогою бікіні

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Гаваях, туристка яка впала зі скелі в море, зупинила кровотечу за допомогою бікіні

Американська туристка випала з гамака, що розірвався, пролетіла 15 метрів вниз зі скельного урвища і дивом залишилася жива. Про це пише Daily Star.

18-річна Маккензі Ракліфф (Mackenzie Rackliff), яка приїхала на відпочинок на Гаваї з Флориди, вирішила повісити гамак на скельному узбережжі недалеко від Пепеекео, щоб насолодитися видом на море. Дівчина розмістилася в гамаку і зателефонувала приятелю — під час розмови виріб несподівано розійшовся навпіл, і американка випала з нього.

На Гаваях, туристка яка впала зі скелі в море, зупинила кровотечу за допомогою бікіні

Туристка вдарилася об землю і скотилася з урвища. Не встигнувши ні за що вхопитися, дівчина опинилася в морі біля підніжжя скелі, де ненадовго знепритомніла. Коли Ракліфф прийшла до тями, вона відчула, що її забирає течією — американці довелося вибиратися на сушу незважаючи на біль через важкі травми. Щоб зупинити кровотечу, дівчина зробила тугу пов’язку за допомогою верху бікіні, а також почала співати вголос улюблені пісні, щоб зберегти самоконтроль і спокій.

На Гаваях, туристка яка впала зі скелі в море, зупинила кровотечу за допомогою бікіні

«Моя рука була зламана — вона стирчала у неприродний бік. Я ніколи раніше не бачила кістки. Моя колінна філіжанка виднілася з-під м’язів, все було повністю розірвано», — згадує Ракліфф.

На Гаваях, туристка яка впала зі скелі в море, зупинила кровотечу за допомогою бікіні

Через 40 хвилин туристку гелікоптером доставили до лікарні. З’ясувалося, що дівчина зламала ліву руку, кисть, кісточки пальців та вісім спинних хребців. Також туристці знадобилася м’язова реконструкція коліна та операція на хребті. За словами лікарів, туристка дивом не залишилася паралізованою. Зараз Ракліфф збирає гроші на реабілітацію, оскільки її медичні рахунки вже перевищили 194 тисячі фунтів стерлінгів.

На Гаваях, туристка яка впала зі скелі в море, зупинила кровотечу за допомогою бікіні

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