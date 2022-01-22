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На Гаваях спростили правила в’їзду

Євгеній Подольський

Влада американського штату Гаваї спростила правила в’їзду. Таке рішення ухвалено відповідно до рекомендацій Центрів з контролю та профілактики захворювань США.

Так, при в’їзді на Гаваї було скорочено термін обов’язкового карантину — з десяти до п’яти днів. Також туристи більше не повинні заповнювати анкету за 24 години до поїздки, щоб отримати QR-код — він відправляється туристам в електронному листі після того, як інформація про рейс буде передана на сайт Safe Travels Program.

Нові правила стосуються і тих, хто вже перебуває у штаті та проходить карантин: вони зможуть покинути ізоляцію через п’ять днів.

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