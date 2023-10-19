Митники аеропорту були шоковані, коли виявили у валізі у туристів травну систему

В аеропорту Чикаго О’Хара прикордонники американської митниці виявили під час огляду двох мандрівників дивний вміст у валізі — повну систему кози. Відомо, що туристи поверталися із Демократичної Республіки Конго.

Затримані везли із собою 6.8 кг сирих козячих нутрощів, включаючи трахею, серце, легені, печінку, нирки та повністю цілу травну систему, повідомила газета Express.

Окрім цього, митні офіцери виявили 0.5 кг м’яса невідомого походження та 1 кг африканських баклажанів, також відомих як «садові яйця».

«Ці предмети можуть становити реальну небезпеку для сільського господарства та природних ресурсів, якщо надійдуть до нас до Штатів. Важливо, щоб усі пасажири, які в’їжджали або поверталися до США, були чесними та декларували всі предмети, які вони привозять із собою. Навіть якщо одна така річ потрапить на територію, це може мати небезпечні екологічні чи економічні наслідки», – попередила директор глави митної служби Саттон-Бьорк. Уточнювалося, що валіза разом з небезпечним вмістом була конфіскована і знищена, щоб запобігти занесення можливих хвороб тварин і шкідників рослин у США.

Митні службовці регулярно затримують велику кількість заборонених предметів, включаючи фрукти, овочі, рослини та інші товари. Так, нещодавно на кордоні Мексики та США було вилучено наркотики на суму понад $10 млн. За даними співробітників, заборонені речовини перевозили вантажівку з перцем чилі.