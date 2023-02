“Люди плакали, і стояв нестерпний шум”: Крило літака спалахнуло під час польоту

Аварійною посадкою з пожежею завершився рейс з Единбурга до Нью-Йорка: у літака під час польоту вийшов з ладу один із двигунів, передає Business Insider.

За інформацією очевидців, інцидент на рейсі американської компанії Delta Air Lines стався за кілька хвилин після зльоту. Спочатку пасажири почули гучну бавовну, а потім побачили, що праве крило повітряного судна охоплено вогнем і щось випливає з корпусу літака під час набору висоти.

“Незважаючи на шумоподавлюючі навушники та музику, стояв нестерпний шум, — розповіла виданню Lad Bible одна з пасажирок. – Потім відключилися всі телевізори. Потім ми побачили, як капітан ходить назад і вперед по проходу, і подумали, що справа серйозна.

Пізніше було оголошено, що літак прямує до Прествіка (аеропорт Глазго Прествік – прим. автора). Коли ми почали знижуватися, настала моторошна тиша, що переривається зітханнями. Люди почали плакати, а я тримала друга за руку, бо щиро думала, що ми не приземлимось”.

Рейс приземлився в міжнародному аеропорту Глазго Прествік менш ніж за годину після вильоту зі столиці Шотландії. Повітряні гавані знаходяться приблизно за 60 миль (100 кілометрів) один від одного.

