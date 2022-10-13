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СШАТуризм

Корона Статуї Свободи у Нью-Йорку знову відкрилася для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Корона Статуї Свободи у Нью-Йорку знову відкрилася для туристів

Туристи, які приїхали до Нью-Йорка, знову можуть купити квиток на Статую Свободи з відвідинами її найвищого «поверху» — корони. У березні 2020 року внутрішні визначні пам’ятки були закриті для відвідувачів через пандемію COVID-19.

Статуя Свободи у Нью-Йорку протягом усієї пандемії відкривалася для відвідувачів частинами, але корона залишалася закритою буквально до вчорашнього дня, тобто понад два з половиною роки.

Служба національних парків, яка керує нью-йоркським монументом, планувала відкрити визначну пам’ятку раніше, але повторне відкриття кілька разів відкладалося. Спочатку головною проблемою вважалися пандемійні обмеження у містах, штатах і федеральному рівні, потім з’ясувалося, що катастрофічно бракує кваліфікованого персоналу.

Необхідно було провести навчання новонайманих співробітників розробленим спеціально для корони протоколам охорони, залучити до процесу підготовки кадрів досвідчених гідів, ввести новачків у курс справи, щоб ефективно керувати процесами.

28 жовтня цього року виповнюється 136 років від дня створення Статуї Свободи у 1886 році.

Унікальну скульптуру народу США подарували французи на знак дружби між народами.

Цікаво, що інтер’єр статуї виконав Олександр Густав Ейфель – автор Ейфелевої Башти у Парижі.

Щоби переправити Статую через океан, її довелося розрізати на 350 частин.

У короні Статуї 25 звідки відкриваються види на затоку Нью-Йорка.

Потрапити на острів, де знаходиться Статуя Свободи, можна на поромі Statue City Cruises — єдине поромне повідомлення, авторизоване Службою національних парків. Квитки на пором, які включають відвідування Статуї, необхідно заздалегідь бронювати онлайн або по телефону.

Звичайний квиток коштує 18,5 доларів США, а іменний з підйомом всередину корони — 21,5 доларів.

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