Конгрес США вніс резолюцию щодо імпічменту Джо Байдена

Член Палати представників США Лорен Боберт, республіканець з Колорадо, вніс резолюцію про імпічмент глави держави Джо Байдена і віце-президента Камали Харріс, повідомляє американське видання The Washington Times з посиланням на інформаційне агентство Focus. Аргумент – невдале виведення військ США з Афганістану, яке змусило американську армію кинути талібам зброю на мільярди доларів.

Пропозицію підтримали інші консервативні конгресмени-республіканці Енді Біггс, Джефф Дункан, Ральф Норман, Луїс Хомерт і Джоді Хейс. Норман також підтримує ініціативу по імпічменту Камали Харріс, йдеться в статті.

“Режим Байдена не залучається до відповідальності”, – каже Боберт. “Не було ні відставки, ні обвинувальних висновків, ні розслідувань, ні нагляду з боку Конгресу, ні гнівної реакції з боку основних ЗМІ, ні вибачень, тому я виступаю за залучення Байдена і Харріс до відповідальності і вніс законопроекти про імпічмент за пособництво ворогам Америки і змову з Талібаном”, – пояснив Боберт.

У свою чергу, інший член республіканської партії, Джоді Хейс, в своїй заяві в п’ятницю нагадала про 13 американських солдатів, які загинули в результаті терористичної атаки 26 серпня в аеропорту Кабула під час безладної евакуації. Вона підкреслила, що Байден, “на жаль, знехтував своїми самими основними обов’язками президента”.

“Афганістан готовий стати терористичним супердержавою, яка буде загрожувати регіону, світу і нашої батьківщини Америці ще багато років. І вина за це повністю лежить на плечах президента Байдена”, – підкреслив Хейс.

За останні два місяці республіканці в Палаті представників Конгресу США внесли як мінімум три резолюції про імпічмент чиновників Білого дому. Однак у цих зусиль практично немає шансів на успіх, оскільки Палата представників контролюється демократами, нагадує The Washington Times.