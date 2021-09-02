«Іда» затопила Нью-Йорк, багато жертв і зниклих без вести (Фото)

Ураган Іда викликав вражаючі повені і рідкісний надзвичайний стан в Нью-Йорку в четвер увечері, в результаті чого загинули щонайменше дев’ять осіб.

Вулиці перетворилися на річки, станції метро також були затоплені, а служби громадського транспорту заявили, що послуги практично відсутні. Аеропорти Ла-Гуардія і JF Сотні рейсів були скасовані, як це було у випадку в Ньюарку, де на відео було видно, як термінал залитий дощовою водою.

Повінь закрила основні дороги в багатьох районах, включаючи Манхеттен, Бронкс і Квінс. Іда приземлився в Луїзіані в минулі вихідні, викликавши сильні повені і торнадо, залишивши після себе руйнівний слід на своєму шляху на північ.

Губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул оголосила надзвичайний стан, оскільки пориви шторму викликали сильні повені у фінансовій та культурної столиці країни, в результаті чого Бруклін і Квінс сильно постраждали.

Губернатор Філ Мерфі також оголосив надзвичайний стан в сусідньому Нью-Джерсі, де, за даними CNN, в місті Пасайк була убита як мінімум одна людина, в результаті чого підтверджене число загиблих в Іде досягло 16.

«Сьогодні ввечері ми переживаємо історичну погодну подію з рекордними дощами в місті, жорстокими повенями і небезпечними умовами на наших дорогах», – сказав мер Нью-Йорка Білл де Блазіо в своєму твіттері, оголосивши в місті надзвичайний стан.

У той час як на кадрах з міста видно втоплені автомобілі на вулицях міста, влада закликали жителів не їздити по затоплених дорогах.

«Ви не знаєте, наскільки глибока вода, і це дуже небезпечно», – написало в Твіттері Нью-Йоркське відділення Національної служби погоди (NWS).

Міська влада раніше попереджали про рідкісні повені, закликаючи жителів переїхати в більш високе місце.

В Аннаполісі, в 50 кілометрах від столиці США, смерч вирвав з корінням дерева і повалив електричні стовпи.

Очікується, що Іда продовжить свою руйнівну подорож на північ і принесе в четвер проливний дощ в Нову Англію, де в кінці серпня вибухнув рідкісний тропічний шторм.