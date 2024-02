Годинник з Хіросіми, який пережив ядерне бомбардування, продали більш ніж за 30 тисяч доларів

На аукціоні в Бостоні продали годинник, який пережив ядерне бомбардування в Хіросімі, докладніше розповідає RR Auction.

Повідомляється, що наручний годинник з латуні був свого часу знайдений британським солдатом у Хіросімі (Японія). Аксесуар обгорів та оплавився. Проте видно стрілки годинника, який застиг на 8:15 ранку. Незважаючи на скло, що помутніло, цифри можна розглянути.

На аукціоні годинник був проданий за 31 113 доларів. Переможець торгів вважав за краще залишитися анонімом.

