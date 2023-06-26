Експерти розповіли, як загинув екіпаж батискафу “Титан”

Пасажири батискафу “Титан“, який зник в Атлантичному океані при спуску до “Титаніка”, що затонув, загинули швидко і безболісно. Таку думку в інтерв’ю телеканалу CNN висловила професор Міжнародного університету Флориди Ейлін Марія Марті.

“Руйнування корпусу апарату сталося неймовірно швидко, всього за частку мілісекунди. Все це, ймовірно, сталося до того, як люди всередині могли навіть усвідомити, що є проблема. Це було безболісно”, – сказала вчений.

Раніше повідомлялося, що в Атлантичному океані, можливо, знайшли уламки зниклого батискафу “Титан”. “Якщо частини знайшли, значить, він зхлопнувся. Загинули миттєво… Я впевнений, що вони загинули ще в неділю”, – сказав океанолог.

Експерти зазначають, що шанси знайти останки загиблих дуже малі. А робити висновки про причини руйнування батискафу складно, доки апарат не піднятий на поверхню.

На думку фахівців, підводний апарат міг вибухнути через конструкцію. Корпус судна був зроблений довшим, щоб усередині було більше місця для клієнтів та інших пасажирів. Крім того, корпус було виготовлено з композитів.

“Вони зробили його з композитів, а зазвичай корпус роблять із титану. Так, композит дуже міцний. Так, композит дуже довговічний. Але у нас є проблеми з композитами, а також той факт, що композити руйнуються дещо інакше, ніж інші матеріали”, – наводить Euronews слова морського інженера Джаспера Грема-Джонса.

Під питанням також товщина корпусу, яка склала близько 13 сантиметрів, що, на думку експертів, дуже мало, якщо подумати про тиск, який він має витримувати. При цьому підводний апарат, в якому на екскурсію вирушили п’ятеро людей, не мав жодних дозволів.

Зв’язок із глибоководним апаратом компанії OceanGate Expeditions, призначеним для доставки туристів до місця загибелі “Титаніка”, зник 18 червня приблизно через годину і 45 хвилин після занурення. За інформацією The Wall Street Journal, ще за кілька годин надсекретна система акустичного виявлення ВМС США зареєструвала вибух в Атлантичному океані.

За інформацією Берегової охорони США, уламки батискафу знайшли за 200 з гаком метрів від затонулого “Титаніка”. Вони свідчать про “катастрофічний спрямований усередину вибух”. Екіпаж, у складі якого були британський мільярдер Хеміш Хардінг, ветеран глибоководних досліджень із Франції Поль-Анрі Наржеоле, засновник американської компанії, що влаштовує екскурсії до уламків “Титаніка”, Стоктон Раш, а також пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд та його 19-річний оголосили загиблим.