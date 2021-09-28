Джон Хінклі – скоївший замах на вбивство президента Рейгана – отримує безумовне звільнення

Це було 30 березня 1981 року, коли Джон Хінклі-молодший стріляв в Рональда Рейгана, коли той виходив з готелю Washington Hilton. Одна з куль потрапила Рейгану в груди, дуже близько до серця, і ще три людини були поранені в результаті обстрілу.

За словами потенційного вбивці, він хотів … справити враження на актрису Джоді Фостер, яку він бачив у фільмі “Таксист”, і вона підірвала йому мозок! Американська система правосуддя визнала його злочинно безвідповідальним.

Федеральний суддя США у понеділок схвалив безумовне звільнення Джона Хінклі-молодшого, після того як він та його адвокати домовились з федеральною прокуратурою.

Міністерство юстиції уклало угоду з 66-річним Хінклі, щоб звільнити його від жорстких умов та судового нагляду, під яким він проживає з 2016 року, коли йому було надано умовний відпуск.

Безумовний випуск Хінклі набуде чинності в червні 2022 року.

Угода включає спостереження, необхідне прокуратурі та урядовому медичному експерту протягом наступних дев’яти місяців, але не потребуватиме додаткового погодження з судом.