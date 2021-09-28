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США

Джон Хінклі – скоївший замах на вбивство президента Рейгана – отримує безумовне звільнення

Він намагався вбити президента США, тому що хотів ... справити враження на актрису Джоді Фостер!

Гліб Парфененко
Чоловік вчинивший замах на життя Рональда Рейгана звільнений (відео)

Це було 30 березня 1981 року, коли Джон Хінклі-молодший стріляв в Рональда Рейгана, коли той виходив з готелю Washington Hilton. Одна з куль потрапила Рейгану в груди, дуже близько до серця, і ще три людини були поранені в результаті обстрілу.

За словами потенційного вбивці, він хотів … справити враження на актрису Джоді Фостер, яку він бачив у фільмі “Таксист”, і вона підірвала йому мозок! Американська система правосуддя визнала його злочинно безвідповідальним.

Федеральний суддя США у понеділок схвалив безумовне звільнення Джона Хінклі-молодшого, після того як він та його адвокати домовились з федеральною прокуратурою.

Міністерство юстиції уклало угоду з 66-річним Хінклі, щоб звільнити його від жорстких умов та судового нагляду, під яким він проживає з 2016 року, коли йому було надано умовний відпуск.

Безумовний випуск Хінклі набуде чинності в червні 2022 року.

Угода включає спостереження, необхідне прокуратурі та урядовому медичному експерту протягом наступних дев’яти місяців, але не потребуватиме додаткового погодження з судом.

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