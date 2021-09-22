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Джо Байден закликав готуватися до нової пандемії

Гліб Парфененко
Джо Байден закликав готуватися до нової пандемії

Президент США Джо Байден закликав до зусиль з підготовки до нової пандемії, яка, за його словами, неминуче попереду. Про це повідомляє Free News з посиланням на виступ президента на Генеральній Асамблеї ООН.

«Чи будемо ми працювати разом, щоб врятувати життя, боротися з COVID-19 і зробити необхідні кроки для підготовки до наступної пандемії, коли вона прийде, або ми не зможемо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби, поки з’являються нові, більш заразні і небезпечні варіанти?» – сказав президент США.

На думку Байдена, цей вибір необхідно зробити. 76-та Генеральна Асамблея ООН відкрилася 14 вересня 2021 року в штаб-квартирі організації в Нью-Йорку.

В ході Генасамблеї Байден також заявив, що США не прагнуть розв’язати нову холодну війну і не хочуть бачити світ розділеним на жорсткі блоки.

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