Джо Байден виступив проти закону про заборону абортів в Техасі

Джо Байден засудив новий закон, прийнятий в Техасі, що забороняє аборти після шостого тижня вагітності. Президент США пообіцяв захищати конституційні права жінок.

Верховний суд відмовився заблокувати новий закон в Техасі.

Він забороняє аборти після реєстрації серцебиття плода, навіть якщо вагітність наступила після згвалтування.

Так званий закон про серцебиття дає право будь-якій людині подати в суд на лікарів, які роблять аборти після шеститижневого терміну, повідомляє BGNES.

Лікарі та правозахисні групи різко критикували закон, який є одним із найсуворіших у країні.