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США

Джо Байден наказав розсекретити документи розслідування терактів 11 вересня

Рішення прийнято у відповідь на прохання сімей деяких жертв, які стверджують, що влада Саудівської Аравії були причетні до цього.

Гліб Парфененко
Джо Байден наказав розсекретити документи розслідування тераків 11 вересня
Getty Images

Президент США Джо Байден наказав розсекретити документи урядового розслідування терактів 11 вересня, повідомляє AFP.

Публікація повинна відбутися в найближчі півроку.

За словами президента, Мін’юст та інші держструктури повинні перевірити документи, пов’язані з діями ФБР у зв’язку з терактами.

Рішення було прийнято у відповідь на запити сімей жертв нападів.

«Двадцять років потому немає ніяких підстав або необгрунтованих звинувачень на адресу національної безпеки для збереження цієї інформації в секреті. Якщо президент Байден встане на сторону уряду Саудівської Аравії, ми будемо змушені публічно заперечити проти будь-якої участі його адміністрації в церемонії», говориться в листі безпосередньо до 1700 сім’ям, опублікованому на початку минулого місяця.

Вони заперечували проти участі Байдена в церемонії пам’яті в цьому році, якщо він не розсекретить урядові документи, які, за їхніми словами, підтвердять, що саудівська влада знали про підготовлюваний терор або навіть були спільниками в ньому.

Під час терактів загинуло 3000 чоловік.

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