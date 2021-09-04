Джо Байден наказав розсекретити документи розслідування терактів 11 вересня

Президент США Джо Байден наказав розсекретити документи урядового розслідування терактів 11 вересня, повідомляє AFP.

Публікація повинна відбутися в найближчі півроку.

За словами президента, Мін’юст та інші держструктури повинні перевірити документи, пов’язані з діями ФБР у зв’язку з терактами.

Рішення було прийнято у відповідь на запити сімей жертв нападів.

«Двадцять років потому немає ніяких підстав або необгрунтованих звинувачень на адресу національної безпеки для збереження цієї інформації в секреті. Якщо президент Байден встане на сторону уряду Саудівської Аравії, ми будемо змушені публічно заперечити проти будь-якої участі його адміністрації в церемонії», говориться в листі безпосередньо до 1700 сім’ям, опублікованому на початку минулого місяця.

Вони заперечували проти участі Байдена в церемонії пам’яті в цьому році, якщо він не розсекретить урядові документи, які, за їхніми словами, підтвердять, що саудівська влада знали про підготовлюваний терор або навіть були спільниками в ньому.

Під час терактів загинуло 3000 чоловік.