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СШАТуризм

Двигун літака спалахнув: паніка та крики в салоні потрапили на відео

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Двигун літака спалахнув: паніка та крики в салоні потрапили на відео

З’явилися кадри з салону літака, що летів у США, з двигуном, що загорівся. Подробиці та відео інциденту опублікував телеканал Local10.com.

Двигун повітряного судна авіакомпанії Southwest Airlines спалахнув після того, як туди потрапили птахи. Американський лайнер виконував рейс із Гавани до Форт-Лодердейла у Флориді, але через НП вимушено повернувся на Кубу.

На кадрах видно, як літак наповнився димом та пасажири в паніці та з криками почали надягати кисневі маски.

“Я відчув поштовх і почув звук, схожий на вибух. Я визирнув у вікно і побачив, що двигун горить”, – розповів один із пасажирів лайнера. За його словами, він поспішив “востаннє” написати дружині, що любить її.

У компанії пізніше заявили, що після приземлення лайнера всіх пасажирів рейсу евакуювали і ніхто не постраждав.

“Ми розуміємо, що ця подія була тривожною. Southwest працює з місцевою владою у зв’язку з цією подією. Ми продовжимо приділяти особливу увагу безпеці наших клієнтів та екіпажів”, – йдеться в заяві.

Постраждалі пасажири також отримають ваучер на 300 доларів від Southwest Airlines через надзвичайну ситуацію в повітрі.

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