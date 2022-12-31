Дві стюардеси постраждали після пожежі від перегріву ноутбука у салоні

Двом стюардесам Lufthansa довелося звернутися до лікаря через отруєння димом після того, як вони кинулися гасити «невелику пожежу» на борту рейсу з Лос-Анджелеса, викликану спалахом ноутбука пасажира.

Рейс LH457 авіакомпанії Lufthansa вилетів з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса о 15:26 і взяв курс на Франкфурт, але був змушений здійснити екстрену посадку в Чикаго приблизно за п’ять годин після зльоту.

Boeing 747–8, який повернувся з консервації, відхилився від свого звичайного маршруту і попрямував у бік Чикаго, де спочатку його «попросили» скинути паливо, а потім, нарешті, дозволили приземлитися.

Представник Lufthansa заявив, що пілоти зробили незаплановану зупинку в аеропорту Чикаго О’Хара як «запобіжний захід», тобто вже після того, як пожежа була загашена.

“Безпека на борту ні на секунду не була поставлена під загрозу”, – повідомила авіакомпанія. «Ніхто з пасажирів на борту не постраждав, але двом стюардесам було надано медичну допомогу на місці через вдихання диму».

«Наземний персонал Lufthansa наразі надає допомогу пасажирам, і вони будуть пересаджені на інші рейси. Lufthansa шкодує про незручності, завдані пасажирам. Безпека пасажирів та екіпажів завжди має першорядне значення», — йдеться у заяві перевізника.

Інцидент стався лише за кілька днів після того, як рейс JetBlue з Барбадосу був евакуйований на парковці в нью-йоркському аеропорту Кеннеді. Ноутбук пасажира перегрівся і задимився якраз у той момент, коли Airbus A320 під’їхав до телетрапу.

Семеро пасажирів зазнали незначних травм під час цього інциденту напередодні Різдва після того, як для евакуації були задіяні аварійні гірки. Ніхто із 133 пасажирів, які перебували на борту, серйозно не постраждав.

Портативні комп’ютери живляться від літієвих батарей, які піддаються перегріву. Це і є потенційною причиною займання.

Тепловий розгін — це ланцюгова реакція, коли температура всередині батареї дуже швидко підвищується, досягаючи 2 000 градусів. Акумулятор при цьому виділяє багато диму, іскор та вогню. У цей момент батарею дуже важко згасити.

У загорянні батареї ноутбука іноді звинувачують дешеві шнури живлення, але раптове випадкове пошкодження також є основним фактором ризику. Авіакомпанії повідомляють про зростання випадків спалаху літієвих батарей, спричинених тим, що електронні пристрої пасажирів застряють у механізмах сидінь.