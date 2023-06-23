Дві частини зниклого батискафа “Титан” знайдено на місці виявлення уламків

Експерт із порятунку Девід Мірнс повідомив, що серед уламків знайдено дві частини, схожі на деталі зниклого батискафу “Титан”, передає Sky News.

Повідомляється, що виявлено дві важливі системи – посадкова рама та задня кришка, але корпус досі не знайдено.

“Поле уламків має на увазі руйнування підводного апарату. Це справді як би вказує на найгірший сценарій”, – сказав Мірнс.

Експертам ще доведеться дізнатися, чи справді знайдені уламки належать “Титану”. Проте фахівці все більше схиляються до версії, що занурення туристів до “Титаніка”, що затонули, закінчилося трагічно.

“Припускаю, що “Титан” міг вибухнути під величезним тиском морської води під час занурення”, – сказав Адмірал Джеймс Бернелл-Ньюджент, колишній головнокомандувач Королівського флоту.

Нагадаємо, батискаф із п’ятьма туристами зник в Атлантиці 19 червня. На борту знаходиться британський мільярдер Хеміш Хардінг, а також один із найбагатших людей Пакистану, член правління благодійної організації Prince’s Trust мільярдер Шахзада Давуд та його син Сулейман.