Два потужних землетруси обрушилися на Гаваї

Два сильні землетруси сталися на південь від Великого острова Гаваїв в неділю.

Перший землетрус магнітудою 6,1 потрясло острів близько полудня і сталося приблизно в 17 милях на південь від південного краю Великого острова, повідомила Геологічна служба США.

Другий землетрус магнітудою 6,2 стався приблизно через 20 хвилин в тому ж районі. Геологічна служба США класифікує землетрус магнітудою 6,3 як “сильне”.

Майже 2 000 жителів повідомили в USGS про відчуття землетрусу. Національна метеорологічна служба Гонолулу заявила, що загрози цунамі в результаті землетрусів немає.

Протягом минулого століття було ще 15 землетрусів магнітудою шість або вище в межах 62 миль від землетрусу 10 жовтня.

Повідомлень про травми не надходило, але землетруси були досить сильними, щоб привести до падіння товарів з полиць.

Землетруси сталися після того, як гавайський вулкан Кілауеа, один з найактивніших на Землі, в минулому місяці знову почав вивергатися, утворюючи фонтани лави і випускаючи дим з кратера на своїй вершині.

Виверження в кратері Халемаумау, судячи з усього, було локалізовано в межах Національного парку Гавайських вулканів і не представляло загрози для будинків в цьому районі, повідомили представники Геологічної служби США.

Кен Хон, науковий співробітник Гавайської вулканічної обсерваторії, повідомив газеті Star Advertiser, що землетрус не пов’язане з виверженням вулкана Кілауеа.