Держдеп назвав 20 країн, куди настійно рекомендує американським туристам не їздити 2023 року

Список із 15 країн, які потрапили до статусу небезпечних країн четвертого рівня, куди туристам категорично не рекомендовано їздити, представив держдепартамент США. Курйозно, але серед них, із застереженнями, виявилися популярні туристичні країни, де американські туристи — принаймні у доковідні роки — становили часто більшу частину відвідувачів. «Той факт, що країна знаходиться у списку рівня 4, не означає, що ви не можете поїхати туди; це просто означає, що Державний департамент рекомендує вам туди не їздити», – окремо обмовили упорядники списку.

Отже, представимо список країн:

Мексика – хоча американські туристи і наповнюють Канкун та інші курорти країни, вона перебуває у списку четвертої небезпеки. Справа в тому, що Мексика — велика країна, і в «чорному списку» опинилися лише деякі з її штатів. Основна причина – високий рівень злочинності та викрадення людей. Курортні штати при цьому заслужили лише другий рівень небезпеки.

Ізраїль – також «районований». Найнебезпечнішою та вкрай нерекомендованою для відвідування вважається територія Гази.

Афганістан — країна, згідно з заявою Держдепу, становить небезпеку через збройний конфлікт, злочинність, громадянські заворушення, викрадення людей і тероризму. Також, після втечі американців з території країни, посольство США в ній закрито, і допомогу туди ніхто не надасть.

Гаїті — сусідню з популярною Домініканою країну також визнано небезпечною. Основні причини «злочинність, громадянські заворушення та викрадення людей».

Ємен – у країні йде громадянська війна, зазначає Держдеп. З усіма витікаючими, тобто «наземні міни, викрадення людей, збройні конфлікти, ризики для здоров’я, тероризм та громадянські заворушення».

Венесуела — «тероризм, неправомірні затримання, погана інфраструктура охорони здоров’я, громадянські заворушення, злочинність і викрадення людей».

Сирія — ще одна країна, де американцям небезпечно з’являтися, оскільки їм загрожують «викрадення людей, ризик несправедливого затримання, збройного конфлікту, тероризму та цивільних заворушень». При цьому американське посольство не працює у країні з 2012 року.

Судан – список небезпечних факторів приблизно аналогічний.

Південний Судан загалом нічим не відрізняється.

Сомалі — очікувано до списку небезпек з тероризму, конфліктів та викрадень додає також «піратство».

Північна Корея потрапила до цього списку «через критичну загрозу неправомірного затримання в країні». Також туристів попереджають, що туризм у Північній Кореї є надзвичайно суворим, і мандрівники можуть побачити країну лише у складі екскурсії.

Лівія — ще один «ходовий набір» у країні з невдало встановленою демократією — країна небезпечна через «викрадення людей, громадянські заворушення, злочинність, тероризму та збройні конфлікти».

Ірак — ще одна відома країна з тими самими причинами небезпеки.

Іран — у країні основними небезпеками названо загрозу викрадення та неправомірного затримання громадян США.

Бірма — у країні фіксують «ризик збройного конфлікту, цивільних заворушень, районів із наземними мінами, неправомірних затримань та неадекватних ресурсів охорони здоров’я».

Малі – «викрадення людей, злочинність та тероризм».

Буркіна-Фасо – аналогічна ситуація.

Білорусь – наведемо обґрунтування цілком. «Країною четвертого рівня небезпеки» її названо через «через ризик затримання, довільне застосування законів та зосередження російських військових уздовж її кордону з Україною».

І замикає цей список, що неважко здогадатися, Росія. Причиною названо насамперед ризик через неспровоковану та невиправдану війну з Україною. Далі можна навести дослівно: «переслідування громадян США, довільне застосування місцевого законодавства, обмеження польотів до Росії та з Росії, тероризм та обмежені можливості посольства з надання допомоги громадянам у країні».

Україна у списку також розміщена — але з вкрай примітним застереженням: «Для тих, хто досить сміливий, щоб відвідати країну, країна нещодавно відкрила можливості для військового туризму».