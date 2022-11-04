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Daily Mail: Пасажири літака прийняли пологи у громадянки США на висоті 10 тисяч метрів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Daily Mail: Пасажири літака прийняли пологи у громадянки США на висоті 10 тисяч метрів

Пасажири авіалайнера, який виконував рейс із США до Домініканської республіки, прийняли пологи на висоті 10 тисяч метрів. 21-річна пасажирка з терміном вагітності 32 тижні мала народжувати ще через місяць, але ледве літак набрав висоту, як у жінки відійшли води. На світ з’явився хлопчик.

Приблизно через півгодини після зльоту у 21-річної Кендрії Роден із Хартфорда, штат Коннектикут відійшли води. Екіпаж з гучного зв’язку звернувся за допомогою до пасажирів, які мають хоч якийсь медичний досвід. Таких на борту знайшлося четверо.

Породіллю розмістили в задній частині салону, де влаштували імпровізований пологовий зал. Загалом через 20 хвилин на світ з’явився хлопчик вагою 1560 грамів. Дитина народилася раніше терміну. За словами Кендрії, вона знаходилася на 32-му тижні вагітності, і лікар дозволив їй авіапереліт.

На честь незвичайної появи світ хлопчик отримав ім’я Френсіс Скайлін.

Новонародженому, який з’явився на світ раніше терміну за таких незвичайних обставин, довелося провести чотири дні у відділенні інтенсивної терапії, але зараз із хлопчиком усе добре.

Мати дуже переймалася громадянством немовляти, але чиновники підтвердили – народжений на висоті 10 000 метрів хлопчик є американцем.

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