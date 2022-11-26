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Чоловік випав за борт круїзного лайнера, його врятували через 6 годин

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Чоловік випав за борт круїзного лайнера, його врятували через 6 годин

28-річний чоловік випав за борт круїзного лайнера у Мексиканській затоці біля Нового Орлеана. Він провів у воді щонайменше шість годин, перш ніж його витягла берегова охорона, повідомляє NBC News.

Влада США заявила, що виживання чоловіка було дивом, оскільки він провів стільки часу у воді без пристрою відстеження.

Повідомлення про людину за бортом надійшло у четвер о 14:30 за місцевим часом. Як чоловік опинився у воді, поки що неясно, повідомляє bTV.

Відео, зняте під час рятувальної операції, показує, що чоловік відносно спокійний.

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