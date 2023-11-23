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Чоловік купив за оголошенням старий круїзний лайнер та переобладнав для життя: ось як він виглядає зсередини

Ремонт триває вже кілька років: за цей час новий власник встиг переїхати на судно та відреставрувати чимало приміщень.

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чоловік купив за оголошенням старий круїзний лайнер та переобладнав для життя: ось як він виглядає зсередини

Гортаючи сайт онлайн-оголошень Craigslist, мешканець США Крістофер Вілсон побачив незвичайну пропозицію: один із користувачів виставив на продаж покинутий круїзний лайнер. Хоча спочатку Крістофер відгукнувся лише заради інтересу, історія набула несподіваного повороту.

Історія почалася в 2008 році, коли Крістофер вирішив зв’язатися з продавцем лайнера, прикинувшись зацікавленим покупцем. Йому було цікаво, що пропонує автор оголошення, тому він домовився про візит на судно.

Перед ним постав величезний пасажирський човен близько 300 метрів завдовжки. Судно виглядало занедбаним, але, як і раніше, значним, і Крістофера швидко захопила думку відновити цей незвичайний об’єкт.

Чоловік купив за оголошенням старий круїзний лайнер та переобладнав для життя: ось як він виглядає зсередини

Він заглибився в історію походження судна і з’ясував, що його спустили на воду в 1955 році і став першим великим круїзним лайнером, збудованим у Німеччині після закінчення Другої світової війни. «У нього одна з найбільш вражаючих конструкцій, які я коли-небудь бачив. Сходи просто чудові. Це майже те саме, що знайти в гаражі старий “корвет” із 60-х. Ви можете бачити, наскільки він вишуканий, але такий занедбаний, що стає сумно», — каже чоловік.

Вілсон не розповідає, скільки йому коштувала покупка лайнера, проте стверджує, що угода була «вигідною». Незабаром після придбання він приступив до реконструкції та ремонту судна.

Чоловік купив за оголошенням старий круїзний лайнер та переобладнав для життя: ось як він виглядає зсередини

Почав Крістофер з того, що розчистив простір — він виніс сотні мішків зі сміттям, що накопичилися на борту за роки простою. Роботи вимагали багато часу – як і дорога до будинку і назад. Тож згодом Крістофер вирішив переїхати на лайнер.

Чоловік купив за оголошенням старий круїзний лайнер та переобладнав для життя: ось як він виглядає зсередини

З моменту покупки лайнера Крістофер Вілсон, заручившись допомогою кількох волонтерів, встиг оновити лобі, кілька віталень та деякі каюти. Крім того, він дав судну нове ім’я, назвавши його “Аврора”.

Чоловік купив за оголошенням старий круїзний лайнер та переобладнав для життя: ось як він виглядає зсередини

Дивно, але Крістофер Вілсон не перший, хто вибрав круїзний лайнер як місце свого проживання. IT-фахівець із США Райан Гутрідж провів на схожому судні 300 днів.

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