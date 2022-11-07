Через збільшення ваги пасажирів у США заблокують частину місць у літаках

В Америці протестують нововведення: частина місць у літаках буде недоступною на борту Boeing 757.

Як пише газета Live and Let’s Fly, таке рішення ухвалено через збільшення ваги пасажирів у зимовий період.

Тому певні крісла будуть недоступні для посадки у період з 1 листопада до 30 квітня 2023 року.

Ще одна причина такого рішення полягає в тому, що у Сполучених Штатах зазвичай не зважують ручну поклажу.

А в зимову пору року ця проблема посилюється наявністю пальта та іншими аксесуарами.

Раніше ми писали, що жінку зняли з рейсу через 10 кілограмових грудей.