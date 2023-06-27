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СШАТуризм

Блискавка двічі вдарила у переповнений літак після приземлення: відео

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Блискавка двічі вдарила у переповнений літак після приземлення: відео

В аеропорту Арканзасу блискавка вдарила літак авіакомпанії American Eagle, що приземлився під час шторму.

Відео того, що сталося, опублікувало видання Daily Mail. Уточнюється, що лайнер Embraer E175 чекав на злітно-посадковій смузі, коли гроза вщухне, щоби підрулити до виходу на посадку.

За кадром чути, як оператор, якого в пресі називають Джейсоном Вільямом Хеммом, говорить про попередню блискавку, яка вдарила кілька миттєвостей тому: “Я не думаю, що вона потрапила в літак, але все одно вийшло б приголомшливе відео”.

І воно-таки вийшло: всього за кілька секунд ще один запеклий спалах ударив у хвіст літака, на радість захопленим люлюкаючим пасажирам.

У відеоролику можна побачити потік іскор, що походить від хвоста, в той час як деякі очевидці кричать просто “вау”, а інші додають: “вау, але це може бути погано”.

За словами очевидців, “в результаті інциденту ніхто не постраждав, з літаком все гаразд, він благополучно вирулив до виходу, і після його обстежили щодо можливих технічних пошкоджень”, повідомляє джерело.

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