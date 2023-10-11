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СШАТуризм

Біля уламків батискафу “Титан”, ймовірно, знайдено людські останки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Біля уламків батискафу

Берегова охорона США повідомляє, що вони виявили уламки підводного човна “Титан”, включаючи “імовірні людські останки”, передає Sky News.

Після чотирьох місяців посилених пошуків уламки підводного човна “Титан” було виявлено на дні північної частини Атлантичного океану. Нові докази зараз перебувають у американських медиків щодо аналізу. Розслідування трагедії продовжується.

Публічні слухання відбудуться після визначення причини несправності субмарини під час її занурення на глибину 3800 метрів із метою дослідити місце аварії “Титаніка”.

Нагадаємо, батискаф із п’ятьма туристами зник в Атлантиці 19 червня. 22 червня надійшло повідомлення, що усередині підводного апарату закінчився кисень. Пізніше у зоні пошуку батискафа було знайдено уламки.

На борту підводного човна “Титан” перебували п’ятеро людей: 61-річний директор Ocean Gate Стоктон Раш, який керував батискафом, 58-річний британський мільярдер Хеміш Хардінг, а також один з найбагатших людей Пакистану – 48-річний бізнесмен Шахзада Давуд літній син Сулейман, а також пілот апарату, колишній військовий водолаз, дослідник “Титаніка” 77-річний француз Поль Анрі Наржоле.

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