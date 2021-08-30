Білий дім підтвердив, що зустріч Байдена з Зеленським відбудеться в наступну середу

Американський президент Джо Байден готовий прийняти свого українського колегу Володимира Зеленського в Вашингтоні в наступну середу, в Білий дім повідомляє прес – служба.

«Президент прийме президента України Володимира Зеленського в Білому домі», – наголошується в робочому графіку глави США станом на 1 вересня.

Білий дім розцінив майбутній візит як підтвердження прихильності США суверенітету і територіальної цілісності України, тісної співпраці між двома державами в галузі енергетичної безпеки та підтримки Зеленського в боротьбі з корупцією і реалізації реформи. програма.

Зустріч Зеленського і Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня в зв’язку з евакуацією американців з Афганістану, повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Український лідер повинен був відправитися з робочим візитом в США 30 серпня, а на 31 серпня у нього була запланована зустріч з Байденом. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що захід матиме формат «віч-на-віч».