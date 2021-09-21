Байден пообіцяв виділити 10 мільярдів доларів на викорінення голоду в світі

Президент США Джо Байден заявив на Генеральній Асамблеї ООН, що Сполучені Штати виділять 10 мільярдів доларів, щоб покінчити з голодом в його країні і в усьому світі, повідомляє Reuters.

У минулому році майже кожна третя людина не мала доступу до достатнього харчування, і Сполучені Штати мають намір об’єднати зусилля партнерів для вирішення проблеми недоїдання, сказав Байден у своєму виступі на щорічних зборах світових лідерів.

Для цього Сполучені Штати готові виділити 10 мільярдів доларів, щоб покінчити з голодом і інвестувати в продовольчі системи як всередині країни, так і за кордоном, зазначив президент. Він не повідомив подробиці програми.

У четвер в ООН пройде саміт з продовольчим системам, який, за словами представників організації, “викличе перетворення в продовольчих системах”.

У липні Всесвітня продовольча програма ООН повідомила, що в результаті зміни клімату та пандемії коронавірусу гостра відсутність продовольчої безпеки зросла на 74%.