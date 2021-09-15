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ПолітикаСША

Байден на мітингу в Каліфорнії згадав про Трампа і перехрестився (Відео)

Гліб Парфененко
Байден на мітингу в Каліфорнії згадав про Трампа і перехрестився (Відео)

Президент США Джо Байден виступив на мітингу в американському штаті Каліфорнія, закликаючи виборців підтримати губернатора демократів Гевіна Ньюсома, якому загрожує дострокова пенсія. При цьому він згадував своє суперництво з Дональдом Трампом на виборах 2020 року.

«Причина, чому я і всі ви тут, – це подякувати і підтримати нашого друга, губернатора Гевіна Ньюсома, одного з найкращих губернаторів країни», – сказав Байден на мітингу, який транслював FOX 11 Лос-Анджелес.

Президент додав, що рішення, яке повинні прийняти жителі Каліфорнії, торкнеться не тільки США, але і світ в цілому.

«І ось чому. Всі ви знаєте, що в минулому році мені довелося змагатися на виборах до цього Дональдом Трампом», – додав Байден, після чого перехрестився по католицької моделі. Його жест викликав сміх і схвальні вигуки в аудиторії.

Раніше New York Times повідомляла, що Байден має намір підтримати губернатора Каліфорнії. 14 вересня Ньюсому доведеться боротися за збереження посади губернатора на позачергових виборах. Присутність президента США покликана мобілізувати демократів у найбільш густонаселеному штаті країни, пише газета.

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