Байден доручив розсекретити документи про теракт 11 вересня

Президент США Джо Байден доручив Міністерству юстиції розсекречення конфіденційних документів, що стосуються розслідування терактів 11 вересня 2001 року.

“Сьогодні я підписав указ, яким зобов’язав Міністерству юстиції США та іншим відповідним відомствам контролювати розсекречення документів, що стосуються розслідувань ФБР щодо подій 11 вересня”, – йдеться в заяві американського лідера, поширеному Білим домом.

Згідно з розпорядженням президента, генерального прокурора Мерріка Гарленд наказано опублікувати розсекречені документи протягом наступних шести місяців.

Глава Білого дому нагадав, що, вступаючи на посаду президента США, він зобов’язався розсекретити частину документів про напади терористів на країну в вересні 2001 року.

“У міру того, як наближається 20-річчя цієї трагічної події, я виконую дане зобов’язання”, – сказав Байден.