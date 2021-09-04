ГоловнаСШАБайден доручив розсекретити документи про теракт 11 вересня
США

Байден доручив розсекретити документи про теракт 11 вересня

Глава Білого дому нагадав, що, вступаючи на посаду президента США, він зобов'язався розсекретити частину документів про напади терористів на країну в вересні 2001 року

Євгеній Подольський

Президент США Джо Байден доручив Міністерству юстиції розсекречення конфіденційних документів, що стосуються розслідування терактів 11 вересня 2001 року.

“Сьогодні я підписав указ, яким зобов’язав Міністерству юстиції США та іншим відповідним відомствам контролювати розсекречення документів, що стосуються розслідувань ФБР щодо подій 11 вересня”, – йдеться в заяві американського лідера, поширеному Білим домом.

Згідно з розпорядженням президента, генерального прокурора Мерріка Гарленд наказано опублікувати розсекречені документи протягом наступних шести місяців.

Глава Білого дому нагадав, що, вступаючи на посаду президента США, він зобов’язався розсекретити частину документів про напади терористів на країну в вересні 2001 року.

“У міру того, як наближається 20-річчя цієї трагічної події, я виконую дане зобов’язання”, – сказав Байден.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинапожежаБлизький СхідДжо Байден

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International