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Австралійську модель допитували в аеропорту чотири години через її зовнішність

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Австралійську модель допитували в аеропорту чотири години через її зовнішність

Австралійська модель OnlyFans розповіла, що співробітники митниці аеропорту запідозрили її з подругою в ескортом і чотири години допитували їх. Про це пише Daily Mail.

22-річна Мікаела Теста поділилася у соціальних мережах історією свого нещодавнього польоту з аеропорту Лос-Анджелеса. Дівчина звинуватила співробітників авіагавані у упередженому ставленні до зовнішності її подруги Трініті — за її словами, приятелька привернула увагу митної служби «довгими накладними віями та пухкими губами».

Після того як Трініті повідомила, що вона не має зворотного квитка, пару тут же затримали і відправили на допит, конфіскувавши телефони та особисті речі. Пасажирка поскаржилася, що митники поводилися непрофесійно, переглядаючи відверті особисті фото на смартфонах дівчат.

Австралійську модель допитували в аеропорту чотири години через її зовнішність

Модель заявила, що співробітники митниці в Лос-Анджелесі “люблять” нападати на симпатичних австралійських жінок і звинувачувати їх у тому, що вони займаються ескортом, “поки вони не скажуть правду”.

“У мене багато подруг, які провели дні в цій кімнаті для затриманих”, – додала Теста.

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