Американський художник побудував для туристів у лісі “місто” із гілок та сміття

Американський художник Метт Буа побудував у лісі “місто” із гілок та сміття. У майбутньому він планує залучити сюди туристів, повідомляє New York Post.

Метт Буа, 53-річний художник-інсталятор, вперше задумав побудувати міні-місто під назвою b-Home в середині 1990-х років, але тільки в 2006 році йому вдалося знайти ділянку землі, яку він придбав під будівництво, яку він купив за 33 тисячі доларів, та розпочати будівництво.

Зводити місто зі сміття митцю допомагали його друзі, вони ж вносили корективи до загальної архітектури. Нині у “місті” налічується вже 30 будівель.

Серед будівель є вежа з вініловими пластинками замість черепиці, фігура ведмедя з колючого дроту та бункер із наповнених брудом мішків під назвою “Будинок цикади” та класичний А-подібний будинок. У “місті” також є дерев’яні мости, сходи та власна церква у стилі Тюдор з лавами та вітражами, які подарували Метту доброзичливцями.

У b-Home немає водопроводу та електрики, зате є компостний туалет, генератори, сонячні батареї та природне джерело води.

Зараз Буа використовує свій “фантастичний простір” як студію для роботи, а сам із сім’єю живе у селі неподалік. Але в майбутньому він планує залучити до свого “міста” туристів, яких приваблює мистецтво інтуїтивного будівництва.

“b-Home призначений для того, щоб об’єднувати людей. Що може бути краще, ніж можливість побудувати всі ці кумедні маленькі будинки з різних матеріалів, навчаючись по ходу справи?” – каже Буа.