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Американський художник побудував для туристів у лісі “місто” із гілок та сміття

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Американський художник побудував для туристів у лісі

Американський художник Метт Буа побудував у лісі “місто” із гілок та сміття. У майбутньому він планує залучити сюди туристів, повідомляє New York Post.

Метт Буа, 53-річний художник-інсталятор, вперше задумав побудувати міні-місто під назвою b-Home в середині 1990-х років, але тільки в 2006 році йому вдалося знайти ділянку землі, яку він придбав під будівництво, яку він купив за 33 тисячі доларів, та розпочати будівництво.

Американський художник побудував для туристів у лісі "місто" із гілок та сміття

Зводити місто зі сміття митцю допомагали його друзі, вони ж вносили корективи до загальної архітектури. Нині у “місті” налічується вже 30 будівель.

Серед будівель є вежа з вініловими пластинками замість черепиці, фігура ведмедя з колючого дроту та бункер із наповнених брудом мішків під назвою “Будинок цикади” та класичний А-подібний будинок. У “місті” також є дерев’яні мости, сходи та власна церква у стилі Тюдор з лавами та вітражами, які подарували Метту доброзичливцями.

Американський художник побудував для туристів у лісі "місто" із гілок та сміття

У b-Home немає водопроводу та електрики, зате є компостний туалет, генератори, сонячні батареї та природне джерело води.

Зараз Буа використовує свій “фантастичний простір” як студію для роботи, а сам із сім’єю живе у селі неподалік. Але в майбутньому він планує залучити до свого “міста” туристів, яких приваблює мистецтво інтуїтивного будівництва.

Американський художник побудував для туристів у лісі "місто" із гілок та сміття

“b-Home призначений для того, щоб об’єднувати людей. Що може бути краще, ніж можливість побудувати всі ці кумедні маленькі будинки з різних матеріалів, навчаючись по ходу справи?” – каже Буа.

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