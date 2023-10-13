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Американські ЗМІ заявили про єті, який потрапив на камеру

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Американські ЗМІ заявили про єті, який потрапив на камеру

Пара, яка проводила романтичний відпочинок у Колорадо, стверджує, що їм вдалося зафільмувати міфічну істоту — бігфута — на відеокамеру, передає NewYork Post.

На відео істота бродить схилом гори, а потім сідає відпочити — все це відбувається у світлий час доби.

Свідки події Шеннон та Стетсон Паркери відзначали десяту річницю весілля. Вони стверджують, що побачили легендарного йєті під час екскурсії на залізничній лінії між Дуранго та Сільвертоном, у південно-західній частині Колорадо.

“Ми шукали лося в горах, і мій чоловік побачив щось рухоме і не зміг пояснити це. Потім він сказав: “Бігфут!” Істота була висотою в 6-7 футів або навіть вище”, – Розповіла 44-річна Шеннон.

Паркер зазначає, що деякі сумніваються в правдивості її слів, припускаючи, що це мисливець у природному маскуванні або розіграш, організований місцевими жителями, щоб дражнити туристів, які нічого не підозрюють.

“Істота не була схожа на мисливця, тому що мисливець обов’язково б мав при собі зброю, – додала вона. – У нього ж у руках нічого не було”.

Люди, які стверджують, що бачили бігфута, описують його по-різному: як велику мавпу, що вертикально стоїть, або навіть як волохату людину, яка іноді досягає восьми футів у висоту і має потужну статуру.

Університет Арізони також припускає, що легенда про бігфут може походити від гігантської мавпи, що вимерла, відомої як гігантопітек, яка співіснувала з ранніми людьми.

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