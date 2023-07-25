Американка подала до суду на тайський ресторан через «драконячі кульки», які опекли її нутрощі

Судовий пікантний скандал спалахнув у США: американка звернулася до суду з позовом проти популярного тайського ресторану Coup de Thai. Жінка стверджувала, що гостра страва, відома як «драконячі кульки», завдала їй серйозних опіків внутрішніх органів. Про це повідомив портал The Thaiger.

Згідно з заявою Харджаслін Валії, яку надано суду, вона відвідала заклад, розташований у Сан-Хосе (штат Каліфорнія) ще 15 липня 2021 року, і замовила там унікальну гостру м’ясну страву, яка на вигляд нагадує знайомі українцям фрикадельки. Але, на жаль, цей вибір виявився плачевним для її здоров’я. Туристка стверджувала, що після вживання «драконячих кульок» вона зіткнулася з непереносимістю гостроти та отримала серйозні опіки нутрощів.

За словами Валії, вона відразу ж відчула вогняне пекло в роті, язику, горлі, носі і почала кашляти. Цей неприємний стан спричинив серйозні проблеми зі здоров’ям, які тривали не менше двох років.

«Страва «драконячі кульки» непридатна для вживання людиною. Воно небезпечне для життя», — заявила постраждала, а її адвокат вказав на те, що ресторан не застерігав клієнтів про можливі небезпечні наслідки гостроти страви і не запропонував м’якшої альтернативи, незважаючи на прохання туристки. «Гостра їжа містить речовину з перцю чилі, яку називають капсаїцином. Капсаїцин обпалює смакові рецептори, а молоко зв’язується з гарячими маслами капсаїцину, щоб розсіяти їх. Холодна вода неефективна для пом’якшення гостроти. Не маючи альтернативи, позивач випив цілу склянку кокосової води, але печіння не вщухло. Як прямий та безпосередній результат вживання цієї їжі позивачка почала втрачати голос», — написав у позові адвокат Марк Занобіні.

При цьому уточнювалося, що жінка прийшла до ресторану, який спеціалізується саме на гострій тайській кухні та приваблює гурманів, які шукають виключно гострі відчуття. Їхній слоган-обіцянка відвідувачам — «Справжня революція ваших почуттів». На офіційному сайті до опису страв заявлено таке: «Від нашого традиційного меню у роті з’являються феєрверки, які повертають справжній «тайський» смак до тайської кухні». Водночас у меню було представлено зображення страви із червоним перцем. Згідно з офіційним прейскурантом ресторану Coup de Thai, “драконячі кульки” обійшлися американці в $11.

За словами позивачки, незважаючи на всі застереження, вона не очікувала такої реакції свого організму на страву і ресторан повинен нести відповідальність за травми, що виникли в неї — хімічні опіки голосових зв’язок, середньої раковини правої ніздрі і стравоходу. Вона також стверджувала, що персонал був погано підготовлений до позаштатної ситуації.

У відповідь на претензію адміністрація знаменитого ресторану відповіла так: «Ми не використовуємо надто багато спецій чилі у кульках дракона». Крім того, керівництво закладу додало, що раніше ніколи на подібні проблеми зі здоров’ям від відвідувачів скарг не надходило.

Судовий процес триває, справу буде розглянуто 5 грудня. До того часу американка домагається компенсації за медичні витрати, втрачений заробіток та судові витрати, пов’язані з цим неприємним інцидентом.