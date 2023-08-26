Американець орендував вертоліт, щоб встигнути на рейс лоукостера

Американець помилився з часом вильоту і замовив гелікоптер до аеропорту, щоб не запізнитися на рейс лоукостера до Лондона.

Кевін Дроніак мав вирушити до Лондона з Нью-Йорка о 18:20 на рейсі бюджетної авіакомпанії Norse Atlantic Airways. Однак чоловік переплутав час і за годину до відправлення все ще був удома. Мандрівник не розгубився і сидячи у своїх апартаментах замовив гелікоптер, про що розповів у своєму Tik-Tok.

Поїздка на таксі зайняла б у нього годину, більше того, так він запізнився б на рейс. Тому американець вирішив скористатися послугами авіаперевізника, який доставив його до аеропорту за 5 хвилин. У середньому такі польоти коштують американцям 200 доларів.

Дроніак розповів, що прибув до аеропорту за 30 хвилин до кінця посадки та встиг на рейс. Як з’ясувало видання Insider, у разі запізнення туристові довелося купити новий квиток за 300-400 доларів. Так, чоловікові навіть вдалося заощадити гроші.