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СШАТуризм

Американець орендував вертоліт, щоб встигнути на рейс лоукостера

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Американець орендував вертоліт, щоб встигнути на рейс лоукостера

Американець помилився з часом вильоту і замовив гелікоптер до аеропорту, щоб не запізнитися на рейс лоукостера до Лондона.

Кевін Дроніак мав вирушити до Лондона з Нью-Йорка о 18:20 на рейсі бюджетної авіакомпанії Norse Atlantic Airways. Однак чоловік переплутав час і за годину до відправлення все ще був удома. Мандрівник не розгубився і сидячи у своїх апартаментах замовив гелікоптер, про що розповів у своєму Tik-Tok.

@kevindroniakthis is literally “your unemployed friend on a random wednesday”

♬ original sound – Kevin Droniak

Поїздка на таксі зайняла б у нього годину, більше того, так він запізнився б на рейс. Тому американець вирішив скористатися послугами авіаперевізника, який доставив його до аеропорту за 5 хвилин. У середньому такі польоти коштують американцям 200 доларів.

Дроніак розповів, що прибув до аеропорту за 30 хвилин до кінця посадки та встиг на рейс. Як з’ясувало видання Insider, у разі запізнення туристові довелося купити новий квиток за 300-400 доларів. Так, чоловікові навіть вдалося заощадити гроші.

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