Американець на 12 років орендував каюту на океанському лайнері за $ 300 тисяч

Остін Уеллс, 28-річний співробітник компанії Meta, взяв в оренду на 12 років каюту на круїзному лайнері. Про це пише New York Post.

Житель Сан-Дієго не любить довгі перельоти, але любить подорожувати, тому вирішив орендувати каюту на океанському лайнері MV Narrative площею 22 кв. м. Остін Веллс заплатив $300 тис. за користування приміщенням протягом 12 років.

«Це байдуже, що володіти квартирою. Я переходжу від цієї моделі, коли ти хочеш кудись поїхати, збираєш валізу, сідаєш на літак, винаймаєш кімнату, до того, що тепер моя квартира, мій спортзал, мої лікарі та стоматологи, всі мої продуктові магазини мандрують світом разом зі мною», – пояснив він.

Американець працюватиме віддалено і наступні три роки подорожуватиме європейськими країнами.

Алістер Пунтон, генеральний директор компанії Storylines, яка будує лайнер MV Narrative, також хоче жити на борту судна. Він планує переїхати на нього разом із дружиною та двома дітьми, як тільки лайнер буде готовий до відплиття у 2025 році.

На додаток до базових зручностей круїзного судна, на MV Narrative будуть коворкінги, медичні установи, фермерський ринок, цілодобове обслуговування номерів та інше.