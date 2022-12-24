Всі розділи
ГоловнаСШААмериканець на 12 років орендував каюту на океанському лайнері за $ 300...
СШАТуризм

Американець на 12 років орендував каюту на океанському лайнері за $ 300 тисяч

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Американець на 12 років орендував каюту на океанському лайнері за $ 300 тисяч

Остін Уеллс, 28-річний співробітник компанії Meta, взяв в оренду на 12 років каюту на круїзному лайнері. Про це пише New York Post.

Житель Сан-Дієго не любить довгі перельоти, але любить подорожувати, тому вирішив орендувати каюту на океанському лайнері MV Narrative площею 22 кв. м. Остін Веллс заплатив $300 тис. за користування приміщенням протягом 12 років.

«Це байдуже, що володіти квартирою. Я переходжу від цієї моделі, коли ти хочеш кудись поїхати, збираєш валізу, сідаєш на літак, винаймаєш кімнату, до того, що тепер моя квартира, мій спортзал, мої лікарі та стоматологи, всі мої продуктові магазини мандрують світом разом зі мною», – пояснив він.

Американець працюватиме віддалено і наступні три роки подорожуватиме європейськими країнами.

Алістер Пунтон, генеральний директор компанії Storylines, яка будує лайнер MV Narrative, також хоче жити на борту судна. Він планує переїхати на нього разом із дружиною та двома дітьми, як тільки лайнер буде готовий до відплиття у 2025 році.

На додаток до базових зручностей круїзного судна, на MV Narrative будуть коворкінги, медичні установи, фермерський ринок, цілодобове обслуговування номерів та інше.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїкурйозАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму