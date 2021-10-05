Американські вчені розробляють вакцину проти всіх типів коронавірусу

Група вчених армії США розробляє універсальну вакцину, яка захищатиме від усіх типів коронавірусу, пише газета The Wall Street Journal.

За даними газети, близько 20 дослідницьких груп працюють над створенням “вакцини проти коронавірусу” у світі.

“Це не тільки вихід із нинішньої пандемії, а й поточного циклу епідемій”, – каже Кайвон Моджаррад, директор Департаменту нових інфекційних хвороб Науково-дослідного інституту армії Уолтера Рідя.

Він нагадав, що за останні 18 років з’явилися три нові типи коронавірусу які спричинили епідемії, багато тварин можуть передати коронавірус людині. Оскільки вчені не виключають можливості появи нового вірусу, важливо розробити універсальну вакцину та запобігти поширенню у всьому світі наступного типу збудника.

Вчені вважають, що, незважаючи на те, що коронавіруси, на відміну від грипу, мутують рідше, для створення вакцини можуть знадобитися роки розвитку.

За даними видання, група вчених на чолі з Моджаррадом випробувала вакцину на макаках. Дослідники повідомили, що вакцина захищає тварин від оригінального вірусу, що спричинив пандемію. За словами Моджаррада, зараз вони аналізують дані раннього клінічного випробування вакцини на людях.

За даними Wall Street Journal, більшість науковців зараз зосереджують зусилля на розробці препарату для боротьби з COVID-19 проти коронавірусу типу SARS-CoV, оскільки він викликає найбільше занепокоєння.