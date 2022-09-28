Аеропорти США закриваються у зв’язку з наближенням урагана «Іен»

Аеропорти Флориди в США оголосили про закриття в рамках підготовки до урагану «Іен», оскільки за прогнозами шторм обрушиться на західне узбережжя штату. Тематичні парки Walt Disney World та Universal Orlando також закрилися через наближення шторму.

Міжнародний аеропорт St. Pete-Clearwater закрито з 13:00 у вівторок, аеропорт Тампи опублікував попередження про те, що припинить роботу у вівторок о 17:00, а Орландо – в середу о 10:30 ранку. Міжнародний аеропорт Southwest Florida поки не оголошував про плани закриття, рейси досі виконуються.

Повітряна гавань Майамі заявила, що залишається відкритою, але рекомендувала мандрівникам зв’язатися зі своєю авіакомпанією для отримання інформації про рейси.

Ураган «Іен», який обрушився на Кубу у вівторок і отримав 3-ю категорію, як очікується, принесе найсильніші вітри до західно-центральної Флориди вже до середи. За даними Національного центру ураганів у ніч із вівторка на середу у Флорида-Кіс та інших районах південної Флориди пройдуть тропічні зливи. Наразі прогнозується, що шторм 4-ї категорії підійде до узбережжя Флориди у середу.

Швидкість вітру сягала у вівторок вдень 190 км/год.

«Найпотужніший ураган «Іен» виходить на південний схід Мексиканської затоки. Попередження випущені для Флориди, Джорджії та Південної Кароліни», – написав Центр у своєму бюлетені. “Ураганні умови очікуються вздовж західного узбережжя Флориди в середу вранці, а тропічні шторми почнуться пізно ввечері у вівторок”.

Декілька авіакомпаній цього тижня випустили штормові попередження.

Серед них Delta Air Lines — скасування польотів продовжено до 30 вересня в півтора десятках аеропортів Флориди як на західному, так і на східному узбережжях.

Аналогічно Southwest Airlines, American Airlines, United Airlines, JetBlue і Spirit Airlines обмежили польоти в аеропорти по всьому штату як мінімум до 30 вересня.

Тематичні парки та аквапарки регіону будуть закриті в середу, 28 вересня, та четвер, 29 вересня.

Ураган «Іен» — шторм, що прийшов з Атлантики після урагану «Фіона», який пронісся всього тиждень тому, завдавши серйозної шкоди Пуерто-Ріко і торкнувшись інших Карибських островів.