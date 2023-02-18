40 років у пустелі: особистий літак Елвіса Преслі продали на аукціоні

Приватний літак короля рок-н-ролу Елвіса Преслі продано на аукціоні.

За інформацією The Sun, особисте повітряне судно відомого музиканта “відшукали” у пустелі Нью-Мексико.

“Приватний літак Елвіса Преслі, залишений іржавіти в пустелі на 40 років, проданий на аукціоні за 216 000 фунтів стерлінгів, — пише видання. – Культовий джет виставили на продаж у Флориді в день, коли зірці рок-н-ролу виповнилося б 88 років.

Торги стартували з 81 тисяч фунтів стерлінгів: новий власник літака зробив виграшну ставку по телефону, але залишився неназваним.

Відомо, що Преслі мала кілька особистих літаків: виставлене на аукціон повітряне судно зірковий виконавець придбав у грудні 1976 року за 694 тисячі фунтів стерлінгів.

Зовнішня частина проданого Джета постраждала під сонцем у пустелі Нью-Мексико, але залишився розкішний салон у ретро-стилі часів легендарного музиканта.

Попереднім власником літака був каліфорнійський бізнесмен Джим Гальярді, який купив джет з аукціону за 36 тисяч фунтів стерлінгів у 2017 році.

Він планував використовувати культовий літак як туристичну пам’ятку, але не тільки не спромігся перемістити його з пустелі, але й жодного разу його не відвідав за 6 років володіння”, – доповнює The Sun.

Додамо, що американський співак та актор Елвіс Преслі популяризував рок-н-рол, хоч і не був першим виконавцем у цьому жанрі. Він поєднав кантрі та блюз, давши народження новому стилю музики – рокабіллі.

Продано понад мільярд екземплярів платівок легендарного виконавця.