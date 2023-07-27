Фонд Пін-Ап активно підтримує мешканців України під час війни. Професійна команда Pin-Up Foundation турбується про простих українців, які постраждали через бойові дії. Фонд організував волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту для всебічної підтримки громадян України в рамках своїх благодійних програм, про це пишуть й інші відомі ресурси, як наприклад https://lb.ua/society/2023/04/26/553211_pinup_foundation_zapustiv.html. Далі більш детально поговоримо про діяльність фонду.

Як фонд Pin-Up задовольняє гуманітарні потреби людей

Завдяки програмам Pin-Up Foundation українці, які постраждали від широкомасштабного вторгнення, можуть розраховувати на підтримку і піклування. Серед останніх добрих справ, які зробив фонд, можна виділити наступні:

жителі Костянтинівки отримали 2 тис. одиниць побутової хімії та приблизно 22 тонни продуктів;

продукти першої необхідності були передані більш ніж 1000 сім’ям ВПО з Бердянська;

жителям міст Часів Яр, Соледар та Бахмут, які покинули свої домівки та оселились тимчасово в Костянтинівській громаді, доставлено більше ніж 5 тонн засобів гігієни та харчових продуктів;

організовано безпечне перевезення за кордон 64 людей, яким ніде жити через війну, і які вирішили спробувати влаштувати своє життя в Європі;

місто Харків отримало обладнання для облаштування пунктів обігріву та забезпечення їх безперебійної роботи.

Також гуманітарна допомога була направлена до міста Запоріжжя. Разом з представниками місцевої громади співробітники благодійної організації роздали людям гуманітарні набори (в пакет допомоги увійшли побутова хімія та харчові продукти). Допомогу отримали близько 300 сімей, які були змушені залишити своє житло і поселитися в обласному центрі. Загальна вага гуманітарного вантажу сягнула позначки 6 тонн.

Також варто зазначити, що Pin-Up Foundation ніколи не зупиняється на досягнутому, тому гуманітарні набори доставляються не лише в безпечні райони, а й на прифронтові території.

Гуманітарний проєкт Line-Up — нова ініціатива фонду

Досить велика кількість українців в небезпеці, вони продовжують знаходитись у прифронтових зонах, де постійно проходять бойові дії. Такі люди мають отримувати найбільшу підтримку. Вони потребують харчів, ліків, технічних засобів для освітлення та обігріву приміщень. Також варто відзначити, що доставити гуманітарний вантаж в подібні місця дуже непросто, і далеко не кожний має можливість виконати таку задачу.

Благодійна організація Pin Up створила проєкт Line-Up для закриття першочергових потреб людей, які проживають в прифронтових районах. Досвідчені волонтери фонду займаються закупкою, доставкою та розподілом гуманітарної допомоги серед жителів, і висвітлюють це на сторінці фонду https://www.instagram.com/pinup.foundation/. Транспортування товарів відбувається найбільш безпечними маршрутами. Волонтери благодійного фонду Пін Ап уже зробили декілька рейсів по території Харківської та Донецької області, побували в декількох селах та допомогли місцевим мешканцям.

Фонд Пінап не стоїть осторонь у важкий для держави період. Він працює та активно допомагає українцям, але не зупиниться і після перемоги, адже запроваджує програми, направлені на розвиток та відбудову вільної України.