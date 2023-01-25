Словенія, Хорватія та Чорногорія залишилися без світла через снігопади

Інформагентство Associated Press повідомляє, що ряд районів Словенії, Хорватії та Чорногорії постраждали від снігопадів, внаслідок яких почалося відключення електрики. Також негода викликала безліч автомобільних аварій на дорогах.

Так, у Любляні (Словенія) снігопад та сильний вітер повалив дерева та обірвав лінії електропередач. З міркувань безпеки влада заборонила рух вантажівок на території країни, а громадянам і туристам рекомендували утриматися від будь-яких поїздок.

У сусідній Хорватії через снігопад припинили роботу поромні переправи. У Загребі обрушилися будівельні риштування, зведені в центрі для реконструкції.

Ряд населених пунктів Чорногорії, особливо у горах, зіткнулися з проблемою відсутності електрики через сильні снігопади.